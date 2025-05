Meloni a Samarcanda, questa mattina bilaterale con Mirziyoyev

Samarcanda, 29 mag. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontra questa mattina a Samarcanda il presidente della Repubblica dell’Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev. Al termine del bilaterale si terrà la cerimonia di scambio degli accordi, a cui seguirà una colazione di lavoro con Mirziyoyev.

Nel primo pomeriggio la premier parteciperà alla cerimonia di piantumazione di un albero, seguita dalla visita culturale della Piazza del Registan. Intorno alle 17 (le 14 in Italia) Meloni partirà per Astana in Kazakhstan.

Domani parteciperà all’Astana International Forum. Domani alle 11 (le 8 italiane) arriverà al Palazzo presidenziale Akorda per l’incontro bilaterale con il Presidente della Repubblica del Kazakhstan, Qasym-Jomart Kemeluly Toqaev, seguito dalla cerimonia di scambio degli accordi.

Alle 15 (le 12 in Italia), arriverà al Palazzo dell’Indipendenza per incontri bilaterali con i presidenti di Turkmenistan, Tagikistan e Kirghizistan. Infine parteciperà al vertice Italia – Asia Centrale.