Meloni a Torino dagli atleti degli Special Olympics Winter Games

Torino, 14 mar. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata a Torino in una delle sedi degli Special Olympics Winter Games – manifestazione riservata ad atleti con disabilità intellettive – in corso di svolgimento nel capoluogo torinese.La premier ha salutato, “dandogli il cinque”, gli atleti che facevano il loro ingresso in campo, prima di incontrare gli azzurri. Successivamente Meloni si recherà allo Space Park di Argotek, a San Mauro Torinese, per una visita privata della nuova sede dell’azienda attiva a livello internazionale nel settore aerospaziale.