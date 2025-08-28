X
<
>

Meloni “Attacchi su Kiev dimostrano chi non crede nella pace”

| 28 Agosto 2025 21:02 | 0 commenti

Meloni “Attacchi su Kiev dimostrano chi non crede nella pace”

Top News Italpress, Italpress
Share
1 minuto per la lettura

ROMA (ITALPRESS) – “Gli intensi attacchi di questa notte su Kiev dimostrano chi sta dalla parte della pace e chi non ha intenzione di credere nel percorso negoziale. I nostri pensieri vanno al popolo ucraino, ai civili, ai familiari di vittime inermi, tra cui anche bambini, degli insensati attacchi russi”. Lo scrive su X il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

foto: IPA Agency
(ITALPRESS).

Share

Ti potrebbe interessare anche:


Zverev-Thiem la finale degli Us Open
-------------------------
Zverev piegato al quinto, Djokovic-Medvedev la finale Us Open
-------------------------
Zverev piega Medvedev e conquista le Atp Finals di Torino
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share
Share
EDICOLA