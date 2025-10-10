Meloni: da sinistra rabbia crescente perché dimostrato che sono scarsi

Roma, 10 ott. (askanews) – “La sinistra sta tirando fuori una rabbia crescente. Machiavelli diceva che la rabbia nasce dall’odio o dalla paura. Qui nasce dalla paura. Temono che dimostriamo, come stiamo facendo, che loro al governo erano scarsi”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni parlando a Firenze al comizio di chiusura della campagna elettorale di Alessandro Tomasi candidato del centrodestra alla Regione.