Meloni: da sinistra rabbia crescente perché dimostrato che sono scarsi

| 11 Ottobre 2025 00:04 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 10 ott. (askanews) – “La sinistra sta tirando fuori una rabbia crescente. Machiavelli diceva che la rabbia nasce dall’odio o dalla paura. Qui nasce dalla paura. Temono che dimostriamo, come stiamo facendo, che loro al governo erano scarsi”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni parlando a Firenze al comizio di chiusura della campagna elettorale di Alessandro Tomasi candidato del centrodestra alla Regione.

