Meloni “Drastico calo degli sbarchi, l’immigrazione si può governare”

ROMA (ITALPRESS) – “I numeri incoraggianti che stiamo registrando in Italia e in Europa, con il calo drastico degli sbarchi e la significativa diminuzione dei morti e dispersi in mare, sono la prova che il fenomeno può essere governato. Sono la prova che è possibile costruire un paradigma nuovo oltre ogni ragionevole e interessato approccio ideologico, che esiste un’alternativa concreta e realizzabile che mette al primo posto la legalità, combatte la mafia del mare e costruisce un modello di cooperazione e sviluppo capace di affrontare le cause profonde della migrazione”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento al Coast Guard Global Summit 2025. “Ma è un’azione di sistema che sarebbe impossibile portare avanti senza le competenze e le professionalità delle nostre Guardie costiere”, osserva.

“La missione fondamentale di ogni Guardia costiera è garantire la sicurezza e la tutela del mare da ogni punto di vista. Questo significa anche combattere le molteplici forme di illegalità in campo marittimo, a partire da quelle che si ramificano su base internazionale. Una di queste è il traffico di migranti, attività criminale tra le più redditizie al mondo, che i rapporti Onu certificano aver eguagliato per volume d’affari il traffico di droga dopo aver già superato quello di armi – ha detto il premier -. Una intollerabile forma moderna di schiavitù che nel 2024 ha condotto alla morte oltre 9 mila persone lungo le rotte migratorie e che questo governo intende combattere con ogni mezzo, perchè di fronte a questi numeri dobbiamo scegliere se rassegnarci oppure agire. Se vogliamo agire, che è la nostra scelta, allora dobbiamo mettere ancora più determinazione e impegno anche immaginando insieme soluzioni innovative”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).