Meloni: eravamo pecora nera, abbiamo ricostruito immagine Italia

| 11 Novembre 2025 00:00 | 0 commenti

Roma, 10 nov. (askanews) – “Ricordo quando dicevano che se il centrodestra avesse governato l’Italia, l’Italia sarebbe stata isolata a livello internazionale. Tre giorni fa il financial Times titolava ‘l’Europa dovrebbe imparare dall’Italia’. Perché in tre anni noi abbiamo ricostruito l’immagine di questa nazione, eravamo la pecora nera d’Europa e oggi siamo una nazione che può indicare la rotta alle altre”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a Bari al comizio in sostegno del candidato del centrodestra alle elezioni regionali Luigi Lobuono.

