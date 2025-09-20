X
Meloni: Fitch promuove l’Italia, Governo avanti con fiducia e orgoglio

| 20 Settembre 2025 08:05 | 0 commenti

Askanews
Roma, 20 set. (askanews) – “L’Italia ottiene una promozione da Fitch: la conferma che il percorso del nostro governo è quello giusto. Conti in ordine, responsabilità nelle scelte di bilancio, l’economia che si rafforza grazie all’aumento dell’occupazione: questi non sono slogan, ma risultati concreti.
È un chiaro segnale di fiducia dai mercati internazionali: stabilità politica, politiche economiche credibili e sostegno a chi crea lavoro e ricchezza stanno dando i loro frutti.
Siamo consapevoli delle sfide che ci attendono  crescita, debito, sostenibilità  ma oggi possiamo guardare avanti con orgoglio: il nostro impegno viene riconosciuto, e questo ci dà ulteriore forza per fare sempre di più, per l’Italia e le sue famiglie”. Lo afferma in una dichiarazione la premier Giorgia Meloni

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

