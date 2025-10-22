Meloni: Italia in Ue forte di una stabilità politica rara

Roma, 22 ott. (askanews) – “Il Consiglio europeo del 23 e 24

ottobre si terrà ancora una volta in un frangente internazionale

estremamente complesso. L’Italia si presenta a questo

appuntamento al compimento del terzo anno di questo Governo,

forte di una stabilità politica rara nella sua storia

repubblicana, di un ritrovato protagonismo internazionale che le

viene riconosciuto da tutti e di indicatori economici e

finanziari solidi che la rendono apprezzata dagli analisti e

attrattiva per gli investitori”. Lo ha detto la presidente del

Consiglio, Giorgia Meloni, durante le comunicazioni al Senato prima del Consiglio europeo.