Meloni: Italia nave ammaccata ma bellissima, remare in stessa direzione

Maputo (Mozambico), 13 ott. (askanews) – “Nel mio ufficio a Palazzo Chigi c’è un piccolo balcone che fa angolo, soprannominato la prua d’Italia. Quando lo guardo mi viene da pensare ai marinai. La metafora ha un senso: anche l’Italia è una nave bellissima, un po’ ammaccata ma ancora la più bella. Anche l’Italia sa come sapete voi che non puoi sapere quale sarà la tempesta che arriverà ma sai che quando arriva quella tempesta l’unica cosa che ti può consentire di domarla è avere una rotta, una guida solida, un equipaggio coeso e capace. E a me piacerebbe che l’Italia imparasse da voi ad affrontare la tempesta remando tutti nella stessa direzione facendo ciascuno la propria parte”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando all’equipaggio della nave cacciatorpediniere “de la Penne” ormeggiata nel porto di Maputo.

“Spero di poter prendere quello che avete voi e provare a trasmetterlo fuori da qui”, ha concluso.