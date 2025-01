Meloni ribadisce a Zelensky il sostegno dell’Italia all’ucraina

ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato a Palazzo Chigi il Presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. Nel corso del colloquio, il Presidente Meloni ha espresso solidarietà per le vittime dei recenti bombardamenti russi e ha ribadito il sostegno a 360 gradi che l’Italia assicura e continuerà ad assicurare alla legittima difesa dell’Ucraina e al popolo ucraino, per mettere Kiev nelle migliori condizioni possibili per costruire una pace giusta e duratura. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi.

“Ho avuto un incontro con il Presidente del Consiglio dei Ministri d’Italia, Giorgia Meloni. Abbiamo discusso di assistenza per proteggere la nostra gente, le nostre città e i nostri villaggi dai bombardamenti russi, come quello su Zaporizhzhia. Siamo profondamente grati all’Italia per il sostegno alla nostra difesa aerea”. Così su Facebook il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo l’incontro a Palazzo Chigi con la premier. “Oggi abbiamo anche discusso di un’ulteriore cooperazione critica nel rafforzamento del nostro scudo aereo, lavorando con i partner per avvicinare la pace, e gli sforzi congiunti nella ricostruzione che possano giovare a entrambe le nostre nazioni, stimolando le nostre economie, creando posti di lavoro per i nostri cittadini e promuovendo lo sviluppo sociale” ha concluso Zelensky.

