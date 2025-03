Meloni ripudia l’Europa di Ventotene. E la Camera s’infiamma

Roma, 19 mar. (askanews) – “La mia Europa non è quella del

manifesto di Ventotene”. Detta così, l’affermazione della

presidente del Consiglio Giorgia Meloni, fatta nell’aula della

Camera al termine della sua replica al dibattito sulle sue

comunicazioni in vista del Consiglio europeo di domani e

dopodomani, avrebbe sicuramente amareggiato quanti nel testo

scritto nel ’41 dagli oppositori del regime fascista al confino

nell’isola, Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, e poi pubblicato

da Eugenio Colorni che ne firmò la prefazione, hanno sempre visto

un testo fondante per la costruzione di “un’Europa libera ed

unita”. Ma la premier, affermando di sperare che quanti avevano

partecipato alla manifestazione di sabato scorso a piazza del

Popolo “in realtà non avessero mai letto” il manifesto di

Ventotene, “perché l’alternativa sarebbe francamente spaventosa”,

e, soprattutto, scegliendo di leggerne in aula solo quei passaggi

che, a distanza di tanti anni, e considerato il particolare

momento storico in cui furono scritti, appaiono molto distanti

dalla sensibilità democratica contemporanea, è stata interpretata

dalle opposizioni come un’inaccettabile provocazione.

La premier ha infatti citato i passaggi: “Per rispondere alle

nostre esigenze la rivoluzione europea dovrà essere socialista”;

“la proprietà privata deve essere abolita, limitata, corretta”;

“nelle epoche rivoluzionarie in cui le istituzioni non debbono

già essere amministrate ma create, la prassi democratica fallisce

clamorosamente” e “la metodologia politica democratica sarà un

peso morto nella crisi rivoluzionaria”. Un modo per rivelare il

modello rivoluzionario-socialista che Spinelli e Rossi pensavano

servisse a realizzare l’Europa unita. Al che le opposizioni sono

andate su tutte le furie.

Dopo una prima interruzione della sua replica, quando Meloni ha

terminato il suo intervento e il capogruppo di Azione Matteo

Richetti ha preso la parola per spiegare che la premier non

poteva strumentalizzare un manifesto scritto dopo anni di

“dittatura fascista”, il capogruppo di Fratelli d’Italia Galeazzo

Bignami si è alzato in piedi dicendo: “Basta, piantala”,

suscitando ulteriori proteste delle opposizioni che hanno reagito

in maniera rumorosa gridando “fuori, fuori”. I deputati del Pd

Debora Serracchiani e Peppe Provenzano si sono avvicinati ai

banchi del governo per dire a Meloni che “se siamo qui è anche

merito del manifesto di Ventotene”. A quel punto è scattata la

bagarre e il presidente della Camera Lorenzo Fontana si è visto

costretto a sospendere la seduta e a convocare i capigruppo. I

quali poco dopo hanno deciso che la seduta sarebbe ripresa solo

nel pomeriggio, al termine del Question time.

“La polemica su Ventotene è stata creata ad arte dalla

presidente Meloni”, ha sottolineato il leader del M5s Giuseppe

Conte alla ripresa dei lavori. “Voi – ha aggiunto l’ex premier –

sfiorate l’irriconoscenza. Se Meloni siede al Consiglio europeo,

se si fa le foto e dialoga con altri leader europei è grazie a

quei fondatori, a Spinelli, Colorni, Rossi. Tutta l’Europa ci

riconosce che quello è stato il progetto fondativo dell’Europa”,

ha tuonato Conte.

Ancora più duro l’intervento della segretaria del Pd Elly

Schlein: “Meloni oggi ha deciso di oltraggiare la memoria

europea. Il ‘Manifesto di Ventotene’ è riconosciuto in tutta

Europa come la base su cui si è fondata l’Unione e quel documento

fu scritto da dei giovani mandati al confino dai fascisti, che

non risposero all’odio con altro odio, ma con la visione di

un’Europa federale che superasse i nazionalismi che producono

soltanto guerre, come oggi”. Dunque, “non permetteremo che

riscriviate la storia”.

La bagarre alla Camera, ha sintetizzato la capogruppo di Italia

Viva alla Camera, Maria Elena Boschi, è servita solo a coprire le

divisioni della maggioranza: “Abbiamo assistito all’ennesimo show

dell’influencer Meloni: dopo un intervento scialbo, il grande

colpo di teatro finale, l’attacco al manifesto di Ventotene che

serve per stare sui giornali domani”, per evitare che si occupino

“delle divisioni della maggioranza e della mancanza di una linea

chiara al Consiglio europeo”.

Di sicuro, il manifesto di Ventotene è un testo molto apprezzato

dal Capo dello Stato Sergio Matterella, il quale nel 2021, in

occasione dell’80esimo anniversario del libro, aveva affermato

che “quella sollecitazione a difendere la libertà e la

democrazia, che allora veniva fatta in quelle condizioni, in quel

contesto così difficile che richiedeva coraggio e determinazione,

vale ancora oggi pienamente”. “E non a caso – aveva detto

Mattarella al 40esimo seminario per la formazione federalista

europea – si accompagnava allora e si accompagna anche adesso

all’esortazione di percorrere più velocemente la strada

dell’integrazione europea. Come presidio, anche quello, dei

valori di libertà, democrazia, di diritti. E’ questo che rende

quel Manifesto, per quello che allora rappresentò, per quello che

oggi rappresenta, un punto di riferimento”, aveva sottolineato il

presidente della Repubblica.

Forse è per questo che oggi, nel corso del tradizionale pranzo

di lavoro al Quirinale che segue ogni comunicazione del premier

in vista del Consiglio Ue, non c’è stato un faccia a faccia tra

Mattarella e Meloni. In passato il Capo dello Stato e la premier

avevano colto l’occasione per uno scambio a due, ma oggi questo

non è accaduto.