Roma, 20 lug. (askanews) – Giorgia Meloni rivendica di avere compiuto una “scelta di coerenza” votando no al bis di Ursula von der Leyen alla guida della Commissione Ue. In una intervista al Corriere della sera la presidente del Consiglio spiega: “Mi fa sorridere come alcuni osservatori non tengano minimamente in considerazione che cosa i cittadini hanno chiesto con il loro voto dell’8 e 9 giugno”.