Meloni “Violenze indegne non cambiano di una virgola la vita a Gaza”

ROMA (ITALPRESS) – “Indegne le immagini che arrivano da Milano: sedicenti ‘pro-pal’, sedicenti ‘antifà, sedicenti ‘pacifistì che devastano la stazione e generano scontri con le Forze dell’Ordine. Violenze e distruzioni che nulla hanno a che vedere con la solidarietà e che non cambieranno di una virgola la vita delle persone a Gaza, ma avranno conseguenze concrete per i cittadini italiani, che finiranno per subire e pagare i danni provocati da questi teppisti”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un post su X. “Un pensiero di vicinanza alle Forze dell’Ordine, costrette a subire la prepotenza e la violenza gratuita di questi pseudo-manifestanti. Mi auguro parole chiare di condanna da parte degli organizzatori dello sciopero e da tutte le forze politiche”, conclude.

(ITALPRESS).

– Foto: Ipa Agency –