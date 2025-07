Mercedes-AMG GT, la gran turismo ad alte prestazioni

ROMA (ITALPRESS) – La Mercedes-AMG GT rappresenta l’espressione definitiva della Gran Turismo ad alte prestazioni. Una formula ricercata dalla Casa di Stoccarda fin dagli anni ’50 con la 300 SL, che ha preso forma nel corso degli anni attraverso l’evoluzione di modelli iconici come la SLR e la SLS. Una costante ricerca tra estetica, performance, funzionalità e piacere di guida, che ha raggiunto la sua massima maturità con la seconda generazione della Mercedes-AMG GT. Riprogettata da zero, con una nuova architettura sportiva, grazie ad all’inedita struttura in alluminio composito, sicura e torsionalmente rigida, offre oggi una configurazione dell’abitacolo 2+2. Per un’auto sportiva di questo segmento significa spazio interno e spazio per i bagagli in abbondanza. La nuova AMG GT Coupè soddisfa perfettamente i requisiti di una Gran Turismo, combinando un’elevata praticità quotidiana con le caratteristiche di guida più sportive attualmente disponibili nella gamma Mercedes-AMG.

La AMG GT 63 4MATIC+ Coupè è equipaggiata con un motore V8 biturbo AMG da 4,0 litri da 430 kW (585 CV), abbinato al sistema di trazione integrale AMG Performance 4MATIC+ completamente variabile per la prima volta in una AMG GT a due porte. Componenti high-tech come le sospensioni AMG Active Ride Control con stabilizzazione semiattiva del rollio, l’asse posteriore sterzante e l’aerodinamica attiva sottolineano il ruolo di vertice della nuova GT nella gamma di auto sportive e ad alte prestazioni del marchio. La gamma comprende quattro motorizzazioni, dalla 43, un 2 litri quattro cilindri da 422 CV, fino ad arrivare agli 816 CV della versione E Performance. Nel mezzo il badge che da sempre identifica la potenza made in Affalterbach, con le due versioni 63 4MATIC+ e GT 63 PRO 4MATIC+ con ben 612 CV disponibile, un irresistibile invito per agli appassionati che cercano una dinamica di guida eccezionale e un’esperienza di guida ancora più sportiva, pronta ad abbandonare la strada per scendere in pista.

