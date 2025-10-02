Mercedes-Benz CLA 205+, oltre 700 km con un pieno energia sul GRA a Roma

ROMA (ITALPRESS) – Mercedes-Benz ha vinto la sua sfida full electric ai due anelli di asfalto più impegnativi del Paese. Dopo i 25 record segnati dal Concept AMG GT XX sulla leggendaria pista di Nardò, che hanno messo in luce l’incredibile livello tecnologico e l’enorme potenziale dei motori elettrici nel mondo delle alte prestazioni, la sfida è arrivata nella Città Eterna, a bordo della nuova CLA, per affrontare il famigerato anello del GRA, il Grande Raccordo Anulare di Roma. Un confronto con la guida 100% elettrica nella vita di tutti i giorni, dove i record sono da ricercare nell’efficienza, l’autonomia, la velocità di ricarica e il comfort. Una long-run, validata dal team istruttori di Guida Sicura ACI Vallelunga, in cui la nuova CLA ha percorso oltre 700 km, coprendo ben 10 giri del Grande Raccordo Anulare di Roma, ad una velocità media di 85 km/h, lasciando nella batteria un’autonomia residua di 30 km. Una vera “one-litre car” dell’era elettrica che porta la mobilità elettrica nella vita quotidiana a un nuovo livello grazie ad un’autonomia WLTP di 792 chilometri e un’architettura elettrica a 800 volt che rende i tempi di ricarica molto vicini a quelli di un tradizionale rifornimento di carburante. Un’assoluta protagonista della mobilità elettrica che proprio in questi giorni si prepara al debutto nella rete di concessionarie della Stella.

10 giri, per un totale di oltre 700 km ad una velocità media di 85 km/h, con un solo pieno di energia e 30 km di autonomia residua: le elettriche della Stella vincono una nuova ‘sfida dell’anellò: i famigerati 68 chilometri del Grande Raccordo Anulare che circondano la Capitale, croce e delizia degli automobilisti romani e nuovo territorio di conquista per la nuova CLA. Un risultato validato dal team istruttori di ACI Guida Sicura, che hanno seguito per tutta la durata del test le due CLA 250+ coinvolte nella prova. “Festeggiati i record del Concept AMG GT XX sull’anello di Nardò abbiamo pensato che anche noi, quasi tutti giorni, affrontiamo una sfida con un anello altrettanto impegnativo che dal mondo delle alte prestazioni ci porta in una dimensione di guida quotidiana, in cui sarà presto protagonista la nostra nuova CLA. Un’auto che traduce – e in parte eredita – l’investimento tecnologico espresso dal Concept AMG GT XXX in termini di performance, attraverso valori quali efficienza, autonomia, velocità di ricarica e comfort. Per questo, alla vigilia del lancio della nuova CLA nelle nostre concessionarie, abbiamo deciso di impegnarla in questa prova che, oltre a oltre a confermare i valori sorprendenti della CLA, è un nuovo omaggio alle tante persone che con passione e competenza trasformano i progressi tecnologici e l’innovazione in vere e proprie pietre miliari nella storia della mobilità” ha dichiarato Marc Langenbrinck Presidente e Amministratore Delegato di Mercedes-Benz Italia.

