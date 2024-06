Mercedes-Benz completa e aggiorna la gamma dei small van

MILANO (ITALPRESS) – Mercedes-Benz sta ampliando la sua gamma di prodotti nel segmento degli small van, sia per i clienti privati che per quelli commerciali. Mercedes-Benz EQT ed eCitan Tourer sono ora disponibili Extralong e quindi, a scelta, con un massimo di sette posti. Il nuovo Citan Mixto e il suo gemello a trazione elettrica, l’eCitan Mixto, basati rispettivamente sulla versione Long del Citan e dell’eCitan furgone, offrono una flessibilità ancora maggiore per l’uso commerciale. Entrambi i modelli sono già ordinabili. Inoltre, l’intera gamma di small van Mercedes-Benz è stata aggiornata: tutti i veicoli sono dotati dell’ultima generazione del sistema multimediale MBUX, dal funzionamento intuitivo e con uno schermo ingrandito da 24,13 centimetri (9,5 pollici). Inoltre, dispongono tutti di un nuovo volante con comandi a sfioramento. Anche i sistemi di sicurezza e assistenza sono stati ampliati. Le nuove versioni Extralong di Mercedes Benz EQT ed eCitan Tourer combinano la mobilità elettrica con uno spazio ancora più generoso, grazie all’allungamento del passo di 38 centimetri rispetto alla lunghezza standard.

Questo li rende la perfetta porta d’ingresso al mondo dei veicoli completamente elettrici della Casa di Stoccarda per le famiglie, i clienti con uno stile di vita dinamico e per chi ne fa un utilizzo prettamente commerciale. Le versioni Long di EQT ed eCitan Tourer consentono un utilizzo ancora più versatile degli interni rispetto alla lunghezza Long. Una nuova caratteristica di entrambi i modelli è l’opzione di una terza fila di sedili con due sedili singoli, che consente di ospitare fino a sette persone. La seconda e la terza fila di sedili sono dotate di sedili individuali regolabili e ripiegabili e di poggiatesta regolabili in altezza. Grazie alla loro leggerezza, i sedili possono essere rimossi per consentire un uso ancora flessibile dell’abitacolo. Per garantire la sicurezza dei passeggeri più piccoli, i seggiolini per bambini conformi allo standard i-Size con ancoraggi Isofix e Top Tether possono essere installati sui sedili esterni della seconda e terza fila, altre al sedile del passeggero anteriore. Ciò significa che i sette posti hanno un totale di sei spazi per i seggiolini per bambini, cinque dei quali sono conformi allo standard i-Size. Nella versione lunga di EQT ed eCitan Tourer, la capacità massima del bagaglio è aumentata rispetto alla lunghezza standard e arriva a 3.660 litri con i sedili posteriori rimossi. Le porte scorrevoli, allargate a 83 centimetri su entrambi i lati, facilitano l’accesso alla seconda e alla terza fila di sedili e sottolineano la praticità delle versioni Extralong per un’ampia gamma di applicazioni. La gamma di small van full electric è equipaggiata con un motore che eroga una potenza di picco di 90 kW e una coppia massima di 245 Nm. Al lavoro, a casa o presso le stazioni di ricarica pubbliche, possono essere ricaricati in corrente alternata (AC) tramite il caricabatterie di bordo da 11 kW o, a scelta, da 22 kW (standard per EQT). Grazie alla capacità di ricarica rapida con un caricatore DC da 80 kW, è possibile passare dal 10 all’80% di SoC (State of Charge) in soli 38 minuti. Il tempo di ricarica rispettivo per una carica completa dipende dall’infrastruttura disponibile e dall’equipaggiamento del veicolo. Gli small van sono dotati di serie di una presa di ricarica CCS e di un cavo di ricarica CCS. La presa di ricarica è comodamente posizionata sotto la stella Mercedes nella griglia del radiatore. La batteria agli ioni di litio, con una capacità utile di 45 kWh, è installata nel sottoscocca per risparmiare spazio. Tutti gli small van Mercedes-Benz sono ora dotati dell’ultima versione dell’intuitivo sistema multimediale MBUX, di un nuovo design dell’abitacolo con schermo da 24,13 centimetri (9,5 pollici) e di un nuovo volante con pannelli di controllo touch. Il nuovo sistema multimediale MBUX, con una maggiore potenza di calcolo e una navigazione a menu ottimizzata, li rende ancora più comodi e intuitivi da utilizzare.

(ITALPRESS).

– Foto: ufficio stampa Mercedes-Benz –