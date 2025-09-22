Mercedes-Benz e TransMedics insieme per trasporto organi per trapianti

ROMA (ITALPRESS) – TransMedics Group, azienda di tecnologia medica che sta trasformando la terapia dei trapianti per pazienti con insufficienza terminale di polmoni, cuore e fegato, ha annunciato una collaborazione strategica con Mercedes-Benz Group per introdurre, per la prima volta, una flotta di veicoli Mercedes-Benz Classe V, dedicati esclusivamente al trasporto di organi in tutta Italia.

La collaborazione è in linea con la più ampia strategia commerciale di TransMedics volta a replicare in Europa il successo del proprio NOP statunitense, attraverso la costruzione di una rete logistica dedicata, sia aerea che terrestre, che integri la piattaforma innovativa di perfusione OCS e i servizi clinici di TransMedics. Il prossimo lancio potrebbe gettare le basi per una rete logistica europea multi-paese, interamente dedicata ai trapianti, finalizzata ad ampliare l’accesso agli organi donati e a supportare un numero maggiore di pazienti in attesa di trapianto. Nell’ambito della collaborazione, TransMedics distribuirà e gestirà diversi veicoli Mercedes-Benz V-Class in quattro principali hub italiani del NOP a Milano, Roma, Padova e Bari.

I veicoli saranno dotati di specifiche avanzate di sicurezza, conformi ai rigorosi requisiti del trasporto di organi per trapianto, garantendo un ambiente protetto per organi, medici e attrezzature durante le missioni di trasporto.

Il lancio iniziale degli hub italiani del NOP è previsto entro la fine del 2025. Ogni hub sarà dotato dei sistemi OCS Lung, Heart e Liver e sarà gestito da un team esperto di perfusionisti clinici. TransMedics intende garantire supporto tecnologico, clinico e logistico continuativo a centri trapianti, organizzazioni di procurement e èquipe chirurgiche, al fine di incrementare l’utilizzo degli organi donati per i trapianti in Italia. Il Centro di Comando Nazionale avrà sede presso l’hub NOP di TransMedics a Santa Giulia, Milano.

“Questa collaborazione tra TransMedics e Mercedes-Benz sottolinea il nostro comune impegno a fornire la migliore tecnologia e i migliori servizi per salvare vite,” ha dichiarato Waleed Hassanein, M.D., Presidente e Amministratore Delegato di TransMedics. “La nostra iniziativa NOP in Italia rappresenta un primo passo cruciale per ampliare a livello globale l’accesso alla nostra tecnologia salvavita OCS a favore dei pazienti che ne hanno necessità”.



“Siamo orgogliosi di supportare TransMedics con i nostri veicoli di prima classe, progettati per operazioni altamente professionali e critiche. Insieme puntiamo a innalzare gli standard del trasporto medico, consentendo ai team clinici di concentrarsi su ciò che conta di più: salvare vite” ha aggiunto Dario Albano, Managing Director di Mercedes-Benz Vans Italia.

foto: ufficio stampa Mercedes-Benz Group Italia

