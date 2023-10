Mercedes-Benz GLA 45 S 4Matic+, high performance per il suv compatto

ROMA (ITALPRESS) – Mercedes-AMG aggiorna la GLA 45 S 4Matic+, con innovazioni estetiche e tecniche per gli esterni e gli interni. L’elemento distintivo è la grembiulatura anteriore dall’inedito design e lo stemma AMG sul cofano. La tecnologia LED è ora utilizzata per l’intero sistema di illuminazione. La nuova firma luminosa dei fari e delle luci posteriori aggiunge sottili accenti visivi. I fari Multibeam LED sono disponibili come optional. Dalla vista laterale, i prolungamenti dei passaruota sottolineano il carattere potente. Questi componenti sono ora verniciati nel colore della carrozzeria (erano neri sul modello precedente). I cerchi da 20 pollici e le pinze dei freni rosse sono di serie. Nella parte posteriore, il doppio terminale di scarico rotondo e l’ala dello spoiler sul tetto sottolineano dal punto di vista estetico la versione più potente della famiglia GLA.

E’ equipaggiata di serie dell’ultima generazione del volante AMG Performance. I pulsanti del volante AMG si distinguono per i display luminosi e la logica di funzionamento intuitiva. I pulsanti consentono al guidatore di controllare importanti funzioni di guida e tutti i programmi di guida. Grazie al nuovo design dello schermo specifico AMG e all’ampliamento della gamma di funzioni, il sistema di infotainment MBUX è ancora più versatile e completo. Con Apple CarPlay e Android Auto, gli smartphone possono interfacciarsi in modalità wireless con l’auto. Una maggiore potenza di ricarica USB e una porta USB-C aggiuntiva migliorano la connettività. E’ disponibile con tre nuovi cerchi in lega leggera: La versione da 19 pollici è a dieci razze in nero opaco Bicolor con superfici brunite lucide. Sono inoltre disponibili due nuovi cerchi AMG da 20 pollici con design a cinque doppie razze: i clienti possono scegliere tra Bicolor Matt Black con superfici brunite lucide o Bicolor Matt Black con razze brunite lucide. L’offerta dei cerchi include naturalmente anche la versione da 21 pollici a razze multiple o a razze incrociate.

I nuovi rivestimenti per i sedili sportivi di serie o per quelli opzionali AMG Performance conferiscono agli interni un tocco di modernità. Per la prima volta, la combinazione di pelle artificiale ARTICO e microfibra Microcut può essere ordinata anche in Bahia Brown. Il nuovo colore della pelle artificiale ARTICO è Sage Grey / Black. Per la prima volta è disponibile anche il colore Red Pepper / Black per i rivestimenti dei sedili in pelle. La gamma di opzioni è completata dal legno di tiglio a poro aperto in marrone per gli elementi delle finiture. Con una potenza di 421 cavalli scatta da zero a 100 km/h (62 mph) in 4,3 secondi. La velocità massima è limitata a 270 km/h. Oltre alla sua impressionante potenza, il motore turbo AMG da 2,0 litri vanta anche una risposta spontanea. La potenza viene trasmessa tramite l’agile cambio a doppia frizione AMG SPeedshift DCT a otto rapporti.

Il programma di guida standard Race e la trazione integrale completamente variabile AMG Performance 4Matic+ con AMG Torque Control contribuiscono in modo significativo all’esperienza di guida dinamica. Il cambio dell’asse posteriore è dotato di due frizioni multidisco a controllo elettronico, ciascuna delle quali è collegata a un albero di trasmissione sull’asse posteriore. Grazie a questa architettura, la potenza del motore non solo viene distribuita in modo variabile tra l’asse anteriore e quello posteriore, ma anche in modo selettivo tra le ruote posteriori destra e sinistra.

