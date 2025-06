Merk & Kremont feat Jovanotti nel singolo “Oceanica”

Milano, 19 giu. (askanews) – Merk & Kremont, il duo di dj e producer multiplatino con all’attivo 77 dischi di Platino e 16 dischi d’Oro, produttori e co-autori di moltissime hit italiane e internazionali, stanno per tornare ad accendere l’estate. I due artisti, infatti, hanno annunciato oggi il nuovo singolo intitolato “Oceanica”, che vede la speciale collaborazione di Jovanotti. Il brano sarà disponibile da venerdì 20 giugno in radio e su tutte le piattaforme digitali per Island Records/Universal Music Italia.

“Oceanica” è stato spoilerato il 1° giugno durante la performance di Merk & Kremont al Nameless Festival, il primo palco ad aver ospitato la loro musica. Con un’incursione video di Jovanotti, il duo ha regalato così al pubblico un’anticipazione del brano, facendo ballare tutti sin dalle prime note.

“Oceanica” è un pezzo dal sound fresco e pieno di energia, arricchito dal sample di “The Path” di Ralph MacDonald, che esplora radici africane, caraibiche e nordamericane, creando una fusione perfetta tra tribale ed elettronica. Un viaggio oltre la realtà che diventa magnetico, proprio come un’onda gigantesca che travolge senza chiedere il permesso. L’artwork del singolo è ispirato alla celebre cover di “3 Feet High and Rising”, leggendario album di debutto dei De La Soul del 1989, creata da Toby Mott in collaborazione con il collettivo di artisti The Grey Organisation, acquisita dal MoMA di New York ed esposta all’interno della mostra Making Music Modern: Design for Ear and Eye.

Con queste parole, Merk & Kremont descrivono il singolo e la collaborazione con Jovanotti: “Lavorare con Jovanotti è stato davvero assurdo! È uno di quegli artisti con cui siamo cresciuti, che ci ha acceso la scintilla per fare musica. ‘Oceanica’ è nata proprio così, con la voglia di portare un po’ di leggerezza, di freschezza, di good vibes.”

“Mi piacciono molto Merk & Kremont – ha dichiarato Lorenzo Jovanotti – le volte che hanno suonato al Jova Beach Party hanno fatto impazzire tutti. Prima di essere ottimi producer sono dj pazzeschi, e per me questo vuol dire molto. Sono venuti a trovarmi al mio concerto a Milano e in camerino mi hanno fatto sentire la bozza di una base, il giorno dopo gli ho mandato un vocale con la canzone che ci ho scritto sopra e via. In un paio di session negli hotel del tour abbiamo costruito il pezzo. Nella tradizione della migliore house ho cercato una parola chiave che diventasse l’immagine del pezzo, e mi è venuta in mente OCEANICA.

Il “sentimento oceanico” é un’esperienza emotiva profonda, oltre che nella meditazione e nel viaggio mistico si può raggiungere anche attraverso la danza estatica”

Inoltre, dopo la performance al Nameless e dopo aver aperto la data di Dua Lipa durante gli I-Days a Milano lo scorso 7 giugno, quest’estate Merk & Kremont saranno protagonisti di un lunghissimo tour estivo che li vedrà esibirsi sui palchi dei più importanti festival e dancefloor in Italia e all’estero.

Di seguito, il calendario completo di tutte le date del “Summer Tour 2025”:

19/06 Cinema Gloria – Milano

19/06 Frecciarossa Live – Barzago (LC)

20/06 Oceanica Release Party – Milano

27/06 M2O Summer Tour – Rimini

28/06 Deejay Summer Tour – Rimini

02/07 Gente Della Notte – Capri (NA)

05/07 Summer Festival – Cornuda (TV)

05/07 Pride Village – Padova

11/07 La Suerte – Laigueglia (SV)

12/07 Karmageddon – Domobianca (VB)

13/07 TendaBar – Lignano Sabbiadoro (UD)

18/07 Rockantina – Inveruno (MI)

19/07 Festa di Piazza – Arborea (OR)

25/07 OlbiaBeerFest – Olbia

26/07 Habanero Beach Club – Cirò Marina (CR)

31/07 Pazuzu Beach Club – Corfù [Grecia]

02/08 Vulcano Beach Club – Gioia Tauro (RC)

03/08 Festa di Piazza – Tonara (NU)

07/08 Samsara – Riccione (RN)

09/08 Ten – Mazara Del Vallo (TP)

10/08 Neverland Festival – La Maddalena

13/08 Kairos – Patti (ME)

14/08 Praja – Gallipoli (LE)

15/08 Tropicana – Mykonos [Grecia]

21/08 Central The Club – Split [Croazia]

26/08 Bum Bum Festival – Trescore Balneario (BG)