Messi all’Inter Miami sino al 2028: “Felice di vivere insieme il nostro sogno”

Ha scritto e continua a scrivere la storia del calcio. Lo ha fatto con il Barcellona e con l'Argentina, un po' meno con il Psg, lo sta facendo e potrà farlo ancora a lungo con l'Inter Miami. Lionel Messi ha firmato con il club della Major League Soccer fino al 2028, altri tre anni, ne avrà 41 alla scadenza e in mezzo ci sarà anche il Mondiale del 2026 negli Stati Uniti.

“Sono davvero felice di rimanere qui e di continuare questo progetto che, oltre a essere un sogno, è diventato una splendida realtà, ovvero giocare in questo stadio, il Miami Freedom Park”, dice Messi che si riferisce al nuovo impianto del club che dovrebbe essere pronto per il 2026. Il video dell’annuncio è stato ambientato proprio nel cantiere del nuovo stadio. “Qui a Miami sono molto felice ed è così fin dal mio arrivo, sono davvero contento di continuare qui. Siamo tutti molto emozionati, non vediamo l’ora di poter giocare al Miami Freedom Park, di vivere nella nostra nuova casa. Sarà qualcosa di davvero speciale giocare in casa in uno stadio così spettacolare”.

“Abbiamo detto ai nostri tifosi di sognare in grande e che avremmo lavorato per costruire un club iconico. Un club che rappresenta la passione, il duro lavoro e la dedizione di tutti coloro che ci hanno preceduto per creare una Miami costruita sui sogni”, ha dichiarato Jorge Mas, ad dell’Inter Miami.

“La firma di Leo fino al 2028 è un omaggio alla nostra fantastica città. Non vediamo l’ora di scrivere nuovi capitoli nel nostro stadio al Miami Freedom Park. Insieme continueremo a costruire e sognare“. “La nostra visione era quella di portare i migliori giocatori all’Inter Miami ed è esattamente ciò che abbiamo fatto”, ha dichiarato David Beckham, co-proprietario dell’Inter Miami ed ex stella di Manchester United, Real Madrid, Milan e Psg. “Abbiamo portato nella nostra città il miglior giocatore che abbia mai giocato in questo sport. Questo dimostra il nostro impegno per Miami, ma dimostra anche l’impegno di Leo per la città, per il club e per il calcio. Si impegna come sempre e vuole ancora vincere. Come proprietari, ci sentiamo molto fortunati ad avere un giocatore che ama il calcio quanto lui, ha fatto tanto per questo sport negli Usa e continua a ispirare la prossima generazione di giovani talenti”.

Dall’estate del 2023 in Florida, Messi, capitano della squadra, ha già fatto il pieno di premi individuali, ultimo dei quali il premio Scarpa d’Oro Mls 2025 grazie ai 29 gol realizzati. In totale la leggenda argentina ha collezionato 71 gol e 44 assist (altri due record nella storia del club) in 82 presenze in tutte le competizioni con l’Inter Miami.

