Migranti, Conte: Meloni ambigua non ottiene risultati in Europa

Roma, 6 ott. (askanews) – “Ho visto che come sempre quelli che ci voltano la faccia, girano la testa dall’altra parte sono Paesi che il nostro governo accarezza come amici. Governi polacco, ungherese che in queste ore stanno impedendo che si arrivi a delle conclusioni condivise. E quindi si conferma il fatto che purtroppo quando si hanno delle ambiguità poi non riesci a raggiungere risultati”. Lo ha detto, commentando l’andamento del vertice europeo a Granada, il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte.

“Non puoi dire – ha spiegato, parlando nel corso di un punto stampa a Foggia – che fanno bene a difendere il loro interesse nazionale gli amici politici e poi nello stesso tempo ti batti per un accordo di redistribuzione efficace nel segno della solidarietà europea. Il governo italiano deve chiarirsi per bene le idee”, ha concluso l’ex premier.