Migranti, Piantedosi “Centri in Albania pronti a partire in settimana”

FIRENZE (ITALPRESS) – “I centri in Albania per migranti? Contiamo di partire già la prossima settimana. Poi speriamo di non farlo” perchè ciò significherebbe “non avere bisogno” di portare migranti in quelle “strutture. Io ci sono già stato in quella zona, ci tornerò per una ricognizione per vedere delle cose” ma “non ci saranno cerimonie o tagli del nastro” per il via a questo progetto. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, intervenendo al Festival dell’ottimismo in svolgimento a Firenze. In Albania “ci sono strutture di trattenimento leggero, non sono Cpr, non c’è filo spinato, sono centri di trattenimento leggero”, ha concluso Piantedosi.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).