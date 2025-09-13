X
<
>

Migranti, Piantedosi “I rimpatri aumentano e miglioreremo ancora”

| 13 Settembre 2025 15:03 | 0 commenti

Migranti, Piantedosi “I rimpatri aumentano e miglioreremo ancora”

Top News Italpress, Italpress
Share
1 minuto per la lettura

PAESTUM (SALERNO) (ITALPRESS) – “Stiamo aumentando i rimpatri.
Non faremo sconti sulle misure di assoluto contrasto all’immigrazione irregolare. Riusciamo a incrementare progressivamente non meno del 10% annuo i rimpatri e contiamo di migliorare la performance, anche intervenendo sulla rete e la funzionalità dei Cpr. Lo faremo nonostante il posizionamento ideologico di alcuni soggetti con cui ci dobbiamo interfacciare”. Lo afferma il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, nel corso dell’evento “Spazio Sud” organizzato dai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia a Paestum.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Share

Ti potrebbe interessare anche:


Zverev-Thiem la finale degli Us Open
-------------------------
Zverev piegato al quinto, Djokovic-Medvedev la finale Us Open
-------------------------
Zverev piega Medvedev e conquista le Atp Finals di Torino
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share
Share
EDICOLA