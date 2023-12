Migranti,Schlein: l’accordo Ue non supera Dublino

Roma, 20 dic. (askanews) – L’accordo sui migranti raggiunto in Ue “non supera il criterio” del primo paese di approdo fissato dal regolamento di Dublino e così le persone che arrivano “rimarranno bloccate in Italia”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein, durante una conferenza stampa. Il punto è, ha spiegato, che “si potrà scegliere di pagare per non accogliere, dando anche un prezzo a un diritto fondamentale come il diritto d’asilo”.

“Questo però – ha aggiunto – vuol dire pure che se un Paese può scegliere di pagare anziché accogliere le persone poi rimangono bloccate in Italia”.