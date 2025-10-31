Miki Biasion torna in gara con Lancia alla Cronoscalata di Tandalò

TORINO (ITALPRESS) – La Cronoscalata su Terra di Tandalò 2025, in programma dal 21 al 23 novembre e organizzata da Tandalò Motorsport e drivEvent Adventure, annuncia un ospite d’eccezione: Miki Biasion, due volte campione del mondo rally e oggi Brand Ambassador Lancia, il marchio più vincente nella storia del rally, con ben 10 Campionati del Mondo Rally Costruttori, tre Campionati del Mondo di Endurance Costruttori, una 1000 Miglia, due Targa Florio e una Carrera Panamericana.

Il binomio Lancia-Biasion affonda le radici nei trionfi dei rally internazionali del passato, un’eredità ineguagliabile che oggi rinasce in una veste attuale, fedele allo spirito originario e proiettata verso nuove sfide con le grintose Ypsilon Rally4 HF, Ypsilon HF Racing e la nuovissima Ypsilon Rally2 HF Integrale. Sviluppate e messe a punto da Lancia, insieme a Miki Biasion, le vetture da gara riportano in auge il logo HF e l’elefantino rosso, due emblemi che per oltre sessant’anni hanno incarnato lo spirito sportivo più autentico del marchio italiano e che ora tornano a far emozionare gli appassionati di tutto il mondo.

Miki Biasion affronterà il tracciato sardo al volante della nuova Lancia Ypsilon HF Rally4, riportando così in gara il marchio con cui ha scritto alcune tra le pagine più indimenticabili della storia dei rally, lungo lo spettacolare percorso di Tandalò.

Campione del Mondo nel 1988 e nel 1989, Biasion rappresenta ancora oggi il simbolo per eccellenza dell’epopea Lancia nei rally. La sua presenza a Tandalò assume un valore ancora più profondo alla luce del recente annuncio del ritorno ufficiale di Lancia nel FIA World Rally Championship dal 2026. In questo contesto, la partecipazione di Biasion diventa la perfetta espressione di un legame indissolubile: il campione che più di ogni altro ha incarnato la grandezza sportiva di Lancia e il marchio che si prepara a scrivere un nuovo, appassionante capitolo della propria storia.

Un incontro che rende questo momento davvero unico e irripetibile. Oltre all’attività in gara, Biasion sarà anche protagonista di un appuntamento culturale: sabato 22 novembre alle ore 18:00 prenderà parte, presso la Biblioteca di Buddusò, alla presentazione del libro di Marco Giordo “Da Alèn a Loeb, Da Ogier a Zanini”, un evento che arricchirà ulteriormente il weekend celebrando la grande tradizione del rally.

Il fine settimana di Tandalò si aprirà venerdì 21 novembre con le verifiche sportive e tecniche, le prove libere e la cerimonia di partenza da Buddusò alle 14:30, seguite dal trasferimento delle vetture verso il Villaggio Tandalò. Sabato mattina inizierà la competizione vera e propria, con lo shakedown e tre prove speciali, in un crescendo di spettacolo e adrenalina.

La giornata conclusiva, domenica 23 novembre, sarà quella decisiva, con le ultime due prove e il tanto atteso Manscione Finale, che incoronerà il nuovo “Re di Tandalò”, prima della cerimonia di premiazione presso il Villaggio. Un programma intenso, capace di fondere sport, passione e tradizione in una delle cornici più affascinanti della Sardegna.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).