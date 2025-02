Milan-Inter 1-1, a Reijnders risponde De Vrij

Roma, 2 feb. (askanews) – Finisce 1-1 tra Milan e Inter a San Siro. Al gol di Reijnders alla fine del primo tempo risponde De Vrij al 93′ coronando un assalto che, prima del gol, frutta tre pali e due gol annullati. Nel primo tempo partita di buona intensità e di chance interessanti soprattutto per l’Inter, ma è il Milan a condurre 1-0 alla fine della prima frazione di gioco. Due gol annullati a Dimarco e Lautaro per fuorigioco (dello stesso ‘Toro’ e Barella), due i tentativi in girata proprio del capitano nerazzurro. Al 39′ è Reijnders a suonare la carica per i rossoneri trovando la risposta di Sommer, ma il secondo duello tra i due porta al vantaggio del Milan: il portiere svizzero respinge il cross di Leao sui piedi dell’olandese, che la sblocca al 45′.

Nella ripresa l’Inter parte forte Lautaro chiama all’intervento Maignan al 46′. Al 64′ secondo gol annullato a Lautaro, terzo per l’Inter. L’arbitro Chiffi fischia dopo la girata vincente del ‘Toro’: Dumfries aveva spinto Theo vicino alla linea di fondo. Il Var non interviene. Al 67′ corner di Carlos Augusto e stacco del difensore nerazzurro che sovrasta Pavlovic: pallone imprendibile per Maignan, lo salva il palo per la prima volta. All’82’ altro legno: da situazione di corner la deviazione è del francese, ma lo stesso palo colpito da Bisseck salva ancora Maignan. Il finale è una corrida: Al 91’terzo palo, sempre lo stesso colpito in precedenza da Bisseck e Thuram. Stavolta è Dumfries di testa ad arrendersi. Sugli sviluppi Maignan in uscita su Dumfries. Al 93′ l’assalto finale premia la squadra di Inzaghi, che sfonda all’ennesimo cross dalla destra. Bisseck la mette sul secondo palo, sponda di Zalewski e girata vincente di De Vrij per il pareggio dei nerazzurri.