Milan, trauma elongativo al polpaccio per Leao: salta la Cremonese

| 19 Agosto 2025 13:32 | 0 commenti

Italpress, Sport Italpress
1 minuto per la lettura

MILANO (ITALPRESS) – Rafael Leao salta la prima di campionato contro la Cremonese. Il Milan, infatti, ha reso noto che l’attaccante portoghese ha riportato un “trauma elongativo al polpaccio destro nella gara di Coppa Italia contro il Bari. Il giocatore non sarà a disposizione per la partita contro la Cremonese e verrà valutato giorno per giorno in vista della trasferta di Lecce”. Nel match di domenica scorsa contro il Bari, Leao ha sbloccato il risultato al 14° siglando l’1-0, poi è stato costretto ad abbandonare il campo al 17°.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

468

