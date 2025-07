Milano, apre il primo store in Italia del brand sportivo lululemon

Milano, 18 lug. (askanews) – Lululemon azienda canadese specializzata in abbigliamento sportivo e lifestyle quotata al NASDAQ di New York apre il primo punto vendita in Italia: in Corso Vittorio Emanuele II a Milano. Il nuovo store porta nel nostro Paese l’abbigliamento tecnico e gli accessori di lululemon, secondo la visione del brand di “promuovere il potenziale di ciascuno e sostenere il benessere per tutti”. Con una superficie di circa 530 metri quadrati distribuiti su due piani, lo store di Milano offrirà un ambiente con spazi distinti dedicati alle diverse innovazioni tecniche di lululemon. I due piani ospitano la collezione femminile e quella maschile. Tutti i prodotti sono sviluppati e creati per coniugare alte prestazioni e stile per ogni attività: yoga, corsa, training, tennis e golf. Il negozio inoltre presenta un concept architettonico di ispirazione locale, che fonde l’artigianato tradizionale con materiali contemporanei. In particolare la facciata scultorea “lululemon Glide” vuole raccontare plasticamente movimento e forma. Per l’azienda l’apertura dello store di Milano rappresenta “un passo significativo nell’espansione internazionale di lululemon”, brand già presente in mercati come Regno Unito, Irlanda, Germania, Francia, Spagna, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia e Svizzera. L’ingresso in Italia rientra nel più ampio piano di crescita “Power of Three x2” di lululemon, che mira a quadruplicare i ricavi internazionali rispetto ai livelli del 2021 entro la fine del 2026.lululemon inoltre fa sapere che a Milano il marchio coinvolgerà la comunità locale attraverso una serie di attività previste durante tutto l’anno, tra cui collaborazioni con studi o palestre di varie discipline, club di runner e un nuovo programma di Ambassador. Si tratta di iniziative che voglio o riflettere quello che il gruppo considera un “approccio olistico al benessere, volto a supportare la salute fisica, mentale e sociale delle comunità in cui opera”.