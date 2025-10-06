Milano Premier Padel P1, Abbate e Cassetta eliminati: ora l’Europeo

Roma, 6 ott. (askanews) – Tre set, più di un’ora e mezza di battaglia e tante emozioni. Questo il riassunto della sfida al Milano Premier Padel P1 che ha visto tra i protagonisti il siciliano Flavio Abbate, in coppia con Manuel Castaño, contro Marc Sintes e Dani Santigosa. Un match equilibrato, vinto dagli spagnoli per 4-6 6-3 6-2, che ha infiammato la mattinata dell’Allianz Cloud e – segnala una nota – lasciato buone sensazioni per il “figlio dell’Isola”, impegnato tra due settimane nella FIP Euro Padel Cup: “Giocare a Milano è sempre bellissimo e l’Europeo sarà un sogno, non vedo l’ora di vivere quest’avventura”, ha dichiarato Flavio al termine del match, guardando al futuro. Del resto, non poteva esserci occasione migliore per vestire la maglia della Nazionale azzurra: “Sono fiero di rappresentare l’Italia in una competizione così importante, sono sicuro che vivrò grandi emozioni”.

Appuntamento fissato dal 21 al 25 ottobre a La Línea de la Concepción (Cadice), dove vestiranno l’azzurro anche Lorenzo Di Giovanni e Simone Cremona, superati per 6-3 6-2 dalla rivelazione dello scorso anno, Rama Valenzuela in coppia con Fede Mouriño. In mattinata è arrivata anche la vittoria di Facundo Domínguez – in coppia con Javi Martínez – nel derby italiano contro Marco Cassetta – in coppia con Federico Chiostri – in una sfida emozionante che, per 2 ore e 41 minuti, ha tenuto col fiato sospeso gli spettatori dell’Allianz Cloud e si è conclusa sul risultato di 6-7 6-3 7-6. Da segnalare anche il ritiro di Aris Patiniotis e Jesús Moya contro la coppia José Jiménez-Maxi Sánchez e la sconfitta di Riccardo Sinicropi e Alfonso Sanchez contro Abud-Mendez.