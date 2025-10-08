Milano Premier Padel P1,avanti i big Coello-Tapia e Lebron-Stupaczuk

Roma, 8 ott. (askanews) – L’esordio più atteso è arrivato oggi, quando i numeri uno del padel mondiale sono scesi in campo per il debutto all’Oysho Milano Premier Padel P1. Il primo impegno dei campioni in carica e dominatori della stagione 2025 è durato solo 48 minuti: un problema fisico di Miguel Deus – avversario di oggi insieme al fratello Nuno – ha costretto i portoghesi al ritiro, con Coello e Tapia che accedono quindi agli ottavi di finale. Per i numeri 1 del mondo, campioni in carica e vincitori domenica scorsa del P1 di Rotterdam, domani ci sarà la sfida a Juanlu Esbri e a ‘Capitan America’ Alex Ruiz, che con un doppio 7-5 hanno sconfitto Marc Sintes e Dani Santigosa. Tra i risultati della mattina spicca anche il 7-6 6-1 di Javi Garrido e Lucas Campagnolo su Mario Del Castillo e Mario Huete.

Nel tabellone femminile, nulla da fare per Giorgia Marchetti e Lea Godallier: l’azzurra e la francese sono state battute da Ale Salazar e Martina Calvo con il punteggio di 6-1 6-3. Per il talento classe 2008 e la leggenda spagnola, negli ottavi, un’altra italiana, Carolina Orsi, e l’argentina Martina Fassio. Ad aprire il programma sul Centrale dell’Allianz Cloud erano state Marina Guinart e Veronica Virseda con il 6-3 6-1 a Ksenia Sharifova e Virginia Riera. Avanti anche le ‘Martas’, Barrera e Caparros, così come Martinez Gomez/Rodriguez e Canovas/Laia Rodriguez, queste ultime avversarie domani di Paula Josemaria e Ari Sanchez.

Nel pomeriggio dell’Allianz Cloud, buona la prima per un alto attesissimo protagonista del torneo, Juan Lebron, insieme all’argentino Franco Stupaczuk. Senza concedere palle break, le teste di serie numero 3 hanno eliminato 6-3 7-5 David Gala e Alex Chozas.