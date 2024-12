Milano Premier Padel P1,mercoledì tocca ai big: in campo Belasteguin

Roma, 3 dic. (askanews) – Entra nel vivo il Milano Premier Padel P1 in corso a Milano. Nel day 3 in programma mercoledì, all’Allianz cloud arriveranno sei attesissimi campioni: alle 18 toccherà al più grande di tutti, all’ultimo torneo da professionista proprio a Milano: Fernando ‘Bela’ Belasteguin, per 16 anni numero 1 al mondo incontrastato e tra gli atleti più titolati della storia dello sport. In coppia con lui, giocherà il neo campione del mondo in carica con l’Argentina, il classe 2005 Tino Libaak, un predestinato che a 19 anni è già protagonista fisso nella nobiltà della ‘racchetta corta’. Tino e Bela, teste di serie numero 13, se la vedranno contro i fratelli Deus, quotatissima coppia che ha trascinato il Portogallo al bronzo nel Mondiale del Qatar dello scorso ottobre.

Subito dopo il match di Bela, i grandi dominatori Arturo Coello e Agustin Tapia, 13 titoli vinti in stagione, 40 vittorie di fila e matematicamente numeri uno del ranking Fip per il 2024 e dunque padroni del Trono di Premier Padel e della Fip, la Federazione Internazionale Padel. A sfidare i numeri uno del main draw di questo Milano Premier Padel sarà la coppia spagnola Ortega-Sans. La serata con le star mondiali continuerà con l’ultimo match in programma sul Centrale, che vedrà Ale Galan in coppia con Fede Chingotto, anche lui come Libaak sul trono mondiale a squadre con l’Argentina e unica grande ‘opposizione’ al dominio di Coello e Tapia in stagione. I ‘Chingalan’, cinque Premier Padel vinti in stagione e numero 2 del tabellone, chiuderanno il serale nell’esordio contro Cepero-Benitez.