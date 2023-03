Milwaukee non si ferma, Fontecchio vince il derby con Banchero

MILWAUKEE (USA) (ITALPRESS) – Milwaukee sa vincere anche senza la sua stella. Con Giannis Antetokounmpo out per la seconda gara di fila, i Bucks si aggrappano a Brook Lopez, dominante sotto canestro nella vittoria per 118-113 su Brooklyn con 24 punti, 10 rimbalzi e 9 stoppate (record stagionale in Nba). Bobby Portis ci mette del suo (28 punti e 13 rimbalzi) e la vittoria numero 19 nelle ultime 20 gare consente a Milwaukee di consolidare il primato a Est e nella Lega. Nella Western Conference prosegue il testa a testa per la seconda piazza alle spalle di Denver fra Sacramento e Memphis. I Kings confermano il loro momento d’oro post-All Star Game (7 successi e una sola sconfitta) superando 122-117 New York con la nona tripla doppia stagionale di Domantas Sabonis (24 punti, 13 rimbalzi e 10 assist) e 24 punti (di cui 16 nell’ultimo periodo) di DèAaron Fox mentre ai Knicks (secondo ko di fila dopo la striscia vincente di nove partite) non basta un RJ Barrett da 25 punti. Con Morant ancora in ‘castigò (starà fuori almeno per altre tre gare dopo aver esibito una pistola in uno strip club con tanto di video postato sui social), i Grizzlies vengono condotti al successo su Golden State (131-110) da Tyus Jones (22 punti e 11 assist) e Jaren Jackson Jr. (21 punti e 9 rimbalzi). Per i Warriors 29 punti di Curry e 16 di Green. Derby italiano all’Amway Center: se lo aggiudica Simone Fontecchio, protagonista nel 131-124 con cui Utah piega i Magic di Paolo Banchero tornando a sorridere dopo 4 sconfitte. Il migliore dei Jazz è Lauri Markkanen (31 punti) ma Fontecchio si prende comunque la scena con 17 punti (5/7 dal campo con 1/3 dall’arco e 6/6 dalla lunetta), 2 rimbalzi, 2 assist, tre palle recuperate e una persa in 22 minuti. Sull’altro fronte Banchero non riesce a evitare il terzo ko consecutivo di Orlando nonostante 26 punti (di cui 13 nel solo quarto quarto) con 5/13 da due, 3/4 da tre e 7/11 ai liberi, oltre a 8 rimbalzi, due assist, una stoppata e due palle perse in 34 minuti. Nelle altre gare della notte, Indiana la spunta su Houston all’overtime per 134-125 (28 punti e 19 assist per Haliburton), decimo ko consecutivo per Detroit, che cede 113-103 a Charlotte.

