Mini celebra il Big Love con la mostra di acquerelli “Baci”

MILANO (ITALPRESS) – Mini festeggia Big Love con l’inaugurazione dell’esposizione di acquerelli di Saverio Salvemini intitolata BACI, presso la Galleria Nuagesdi Milano, in Via del Lauro 10. La mostra durerà fino al 18 marzo 2023. Tra i tanti baci esposti in galleria si trovano quelli famosi tra John Lennon e Yoko Ono, tra Marilyn Monroe e Joe Di Maggio e quello storico tra Leonid Breznev e Erich Honecker. Rappresentati anche baci al mare, al caffè, in una via di Parigi, a Manhat­tan. Sono raffigurati anche alcuni baci dei fumetti: qui ad incontrarsi sono le labbra di Minnie e Micky Mouse, di Eva Kant e Diabolik. Non potevano poi mancare il baciamano del Principe a Ceneren­tola e quel bacio che compirà il miracolo di trasformare un comune ranocchio in un bel Principe. Ed infine il bacio simbolico tra due Mini.

“Quando abbiamo visto per la prima volta la collezione di acquerelli di Severino Salvemini – dichiara Federica Manzoni, Head of Mini – siamo rimasti colpiti dalla comunanza tra i soggetti raffigurati e i valori che incarna Mini sotto il concetto di Big Love”. Big Love mette in contatto le persone e crea un potente senso di appartenenza. Il “bacio” diventa, così, il simbolo del Big Love che Mini diffonde e condivide con la propria community, perchè il viaggio verso un futuro più sostenibile e inclusivo è troppo importante per percorrerlo da soli”. Tutti gli acquarelli esposti, 52, sono inoltre raccolti nel volume Baci, che vede la prefazione della psicoterapeuta Vera Slepoj. Per celebrare il Big Love verrà replicata la mostra di acquerelli di Severino Salvemini anche presso il Mini Urban Store di Roma in via Barberini 88 dal 20 febbraio al 20 marzo 2023.

In tale occasione verrà esposta anche una Mini personalizzata e realizzata appositamente per festeggiare la collaborazione.

foto: ufficio stampa Bmw Group Italia

(ITALPRESS).