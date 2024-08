Mixed Relay 6^, mai Italia del triathlon così bene ai Giochi

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Mai fino ad oggi l’Italia del triathlon era riuscita a ottenere un risultato così prestigioso ai Giochi Estivi: Gianluca Pozzatti, Alice Betto, Alessio Crociani e Verena Steinhauser hanno conquistato un sesto posto nella Mixed Relay disputata a Parigi che vale come miglior piazzamento in una rassegna olimpica. A Tokyo 2020, edizione dei Giochi Olimpici vinta dalla Gran Bretagna, il team azzurro composto da Steinhauser, Pozzatti, Betto e Stateff si era classificato ottavo in 1:26:23. La gara è stata avvincente sin dai primi minuti: per l’Italia il primo frazionista è stato Pozzatti che ha eseguito una prova di grande maturità lanciando la staffetta al quarto posto. A seguire Betto che, dopo la frazione a nuoto, si è portata in terza posizione tentando la fuga con la tedesca Lisa Tertsch nella frazione di bici. Putroppo nell’ultimo giro di ciclismo l’alteta delle Fiamme Oro è stata raggiunta dal gruppo inseguitore vanificando così il tentativo di fuga. Poco prima della penultima frazione l’Italia era scivolata al nono posto ma un ottimo nuoto di Crociani ha permesso il recupero di una decina di secondi sulla Gran Bretagna dominatrice della gara riportando così gli Azzurri in quarta posizione. Dopo qualche chilometro di bici l’atleta delle Fiamme Azzurre si è ritrovato terzo nel gruppo con Portogallo, Svizzera e Stati Uniti. Quando è iniziato il turno di Steinhauser, ultima frazionista, l’Italia era terza: nel nuoto l’altoatesina è uscita sesta per poi proseguire con una buona prova di bici e di corsa.Al fotofinish la Germania è diventata campione olimpica, seguita da Gran Bretagna e Stati Uniti. Quarta la Francia e sesta l’ltalia che è sempre stata nel gruppo di testa giocandosela fino all’ultima frazione. La giornata di oggi è stata dunque la dimostrazione di come siano stati creati i presupposti per competere a una medaglia olimpica, frutto di un cambiamento culturale che la Fitri ha voluto imprimere negli ultimi tre anni puntando su un accurato lavoro di selezione e supporto dei ragazzi più giovani. Non è un caso che il 22enne Crociani sia stato l’atleta determinante per la conquista di questo splendido risultato che proietta l’Italia verso un grande futuro: “Penso di non essere mai riuscito a realizzare una prestazione del genere, sono felice e quello che abbiamo perso oggi ci darà ancora più grinta per la prossima volta”, le sue parole a caldo. Una grande visione che ha permesso di tenere accesa fino alla fine la possibilità di conquistare le primissime posizioni, come poi è stato, con scelte tecniche che hanno premiato l’impegno e il lavoro di squadra. “La Squadra Italia oggi ci ha davvero emozionati in una gara intensa dall’inizio alla fine – il commento soddisfatto del presidente della Federazione Italiana Triathlon Riccardo Giubilei – Sapevamo di poter vedere gli Azzurri protagonisti e le aspettattive sono state rispettate. E’ stata una prestazione solida che ci ha visti lottare fino alla conquista del sesto posto, il nostro miglior risultato di sempre. Un grande ringraziamento alla prova maiuscola di tutti gli Azzurri, al lavoro dei tecnici e dell’area tecnica nazionale in grado di selezionare una squadra che ci ha emozionato dalla prima bracciata all’ultimo metro. Ci vediamo a Los Angeles”.

