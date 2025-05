Mobilità accessibile a tutti nei prossimi progetti di Kia Italia

MILANO (ITALPRESS) – Kia Italia scende in campo per supportare la disabilità nel campo dei futuri progetti di Responsabilità Sociale d’Impresa. Un progetto che si realizzerà con azioni mirate sul territorio. Il primo appuntamento sarà quello con il torneo Open d’Italia Disabili supported by Regione Marche, che si terrà dal 31 maggio al 1° giugno presso il Conero Golf Club, dove Kia supporterà la mobilità degli atleti con disabilità.

In qualità di Mobility Partner del torneo Open d’Italia Disabili supported by Regione Marche, Kia si impegna a supportare gli atleti partecipanti, istituendo anche il trofeo Kia, che verrà consegnato alla miglior giocatrice italiana.

L’obiettivo di rendere la mobilità accessibile a tutte le persone si concretizza anche con l’introduzione dei veicoli PBV (Platform Beyond Vehicle) di Kia, che aprono a una nuova frontiera della mobilità, grazie alla loro straordinaria flessibilità. Progettati su una piattaforma modulare dedicata, possono essere trasformati rapidamente per adattarsi a diverse esigenze.

Tra le versioni disponibili, il Kia PV5 in versione WAV (Wheelchair Accessible Version), prodotto interamente nello stabilimento Kia dedicato di Hwaseong EVO in Corea del Sud, è progettato per offrire un’esperienza di mobilità inclusiva e senza compromessi per persone con mobilità ridotta, ma anche alle loro famiglie, agli assistenti e ai conducenti. Il veicolo è dotato di un sistema di ingresso laterale con rampa integrata e di un ancoraggio universale per sedie a rotelle.

Inoltre, il sedile ribaltabile in terza fila permette agli assistenti di accompagnare comodamente il passeggero in carrozzina, garantendo un viaggio confortevole per tutti.

