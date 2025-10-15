Molinari: buona parte elettori Lega non si riconosce in Vannacci

Roma, 15 ott. (askanews) – Alle elezioni regionali in Toscana “evidentemente non è andata bene, dagli errori si deve imparare e non bisogna ripeterli: l’errore è che la Lega è forte e vincente quando parla di autonomia, federalismo e territorio e valorizza gli amministratori sul territorio”. Lo ha detto il capogruppo della Lega, Riccardo Molinari, parlando a margine di una conferenza stampa alla Camera del risultato della Lega alle elezioni regionali in Toscana.

“La Toscana – ha aggiunto – è una regione che comunque aveva una sua classe dirigente, che in questa campagna elettorale è stata estromessa e anche il fatto di lanciare un messaggio politico così ideologico, da una parte sola, non è il messaggio della Lega”. Il riferimento è al vicesegretario del partito Roberto Vannacci. “Perché la Lega ha preso sempre voti da destra, da sinistra e al centro proprio perché post ideologica. Se si fa meno della media nazionale, vuol dire che buona parte degli elettori leghisti in quel messaggio non si è riconosciuta. Ripartiamo da questo errore e non commettiamolo più”, ha concluso.