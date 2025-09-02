X
Molise, il Cardinale Gerhard Ludwing Muller a Belmonte del Sannio

| 2 Settembre 2025 14:16 | 0 commenti

Molise, il Cardinale Gerhard Ludwing Muller a Belmonte del Sannio

Italpress, Mezzogiorno Italpress
ISERNIA (ITALPRESS) – Il Cardinale Gerhard Ludwing Muller si recherà, il 17 settembre prossimo, a Belmonte del Sannio in occasione dei 300 anni dalla consacrazione della locale chiesa del SS Salvatore. Muller, teologo di fama internazionale, già Prefetto Emerito della Congregazione per la dottrina della fede, presiede la Pontificia Commissione biblica, quella Teologica mondiale e la Pontificia ‘Ecclesia Dei’.

L’intera popolazione, ai confini tra il Molise e l’Abruzzo, si prepara a vivere un evento “foriero – come sottolinea S.E. Mons. Camillo Cibottidi una intensa esperienza di rinnovamento spirituale”. Non nasconde l’emozione il Sindaco del centro montano Errico Borrelli che parla di un “meraviglioso avvenimento che lascerà alle nostre genti un segno indelebile di valore storico e di fede”. All’evento, oltre alle autotità religiose, è prevista la partecipazione di numerose personalità del mondo politico e istituzionale. Nella giornata previsto il conferimento di cittadinanza onoraria al cardinale Muller, e al professore Fausto Capalbo. In sede di cerimonia sarà data lettura delle motivazioni, e si procederà alle sottoscrizioni di rito.

