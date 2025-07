Mondiali di nuoto, Quadarella e Ceccon d’argento nei 1500 stile e nei 100 dorso

SINGAPORE (ITALPRESS) – Simona Quadarella medaglia d’argento nei 1500 stile libero ai Mondiali di nuoto di Singapore 2025. La romana del Circolo Canottieri Aniene fa segnare il record italiano e il primato continentale di 15’31″79 e si arrende solo alla statunitense Katie Ledecky, oro in 15’26″44. Bronzo all’australiana Lani Pallister (15’41″18) davanti alla cinese Li e alla francese Kirpichnikova.

“Non mi sarei mai aspettata andare così forte e di fare il record europeo. In partenza ho cercato di stare dietro a Ledecky e Pallister. Ho studiato questa gara e ci ho messo tanta testa. Ho iniziato questo 2025 con nuovi stimoli e le risposte sono arrivate. Sono veramente contenta, sicuramente è un bello stimolo per Los Angeles, ma mancano ancora tre anni”. Queste le parole, ai microfoni di Rai Sport, di Simona Quadarella dopo la medaglia d’argento nei 1500 stile libero ai Mondiali di nuoto di Singapore 2025.

CECCON D’ARGENTO NEI 100 DORSO

Thomas Ceccon medaglia d’argento nei 100 dorso ai Mondiali di nuoto di Singapore. 51″90 il tempo del campione olimpico in carica proprio nei 100 dorso, che termina dietro di 5 centesimi al sudafricano Coetze (51″85). Bronzo al francese Yohann Nodye-Brouard con il tempo di 51″92.

“Sono passato troppo lento ai primi 50 metri. Coetze è andato molto forte. Venivo qua per vincere e non ho vinto. Va bene comunque perché erano tre anni che non scendevo sotto i 52 secondi e nel complesso il tempo è stato buono. Ho comunque deciso come fare la mia gara, ma non è bastato”. Queste le parole, ai microfoni di Rai Sport, di Thomas Ceccon dopo la medaglia d’argento nei 100 dorso ai Mondiali di nuoto di Singapore

