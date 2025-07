Mondiali Tbilisi 2025, quattro sciabolatori azzurri in gara nel tabellone principale

TBILISI (GEORGIA) (ITALPRESS) – I quattro sciabolatori azzurri saranno protagonisti al gran completo nel tabellone principale di domani. È il verdetto della terza giornata del Mondiale di Tbilisi 2025, dedicata alle qualificazioni della prova individuale di sciabola maschile in cui Pietro Torre e Matteo Neri hanno staccato il pass per la giornata clou in cui saranno in palio le medaglie.

Neri, dopo cinque vittorie e una sola sconfitta nel girone, ha superato nel match decisivo dei preliminari Zahedi, portacolori della Nuova Guinea, con il punteggio di 15-11. Torre, invece, dopo quattro successi e due ko nella prima fase, si è assicurato un posto per domani imponendosi 15-8 sul canadese Norris. I due azzurri hanno così raggiunto nel tabellone principale i compagni Luca Curatoli e Michele Gallo, già qualificati per diritto di ranking. Tra le fiorettiste, invece, nessuna azzurra impegnata oggi: entreranno in gara direttamente nella giornata decisiva di domani – essendo tra le top 16 del ranking mondiale – Martina Favaretto, Arianna Errigo, Martina Batini e Anna Cristino.

Sarà dunque un venerdì molto intenso per l’Italscherma al Mondiale di Tbilisi: otto azzurri impegnati nei tabelloni principali delle gare individuali di sciabola maschile e fioretto femminile, ma anche i primi assalti delle gare a squadre. Affronteranno, infatti, i primi turni le formazioni italiane di fioretto maschile (Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi e Tommaso Marini) e quella campione olimpica di spada femminile (Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Sara Maria Kowalczyk). Due formazioni che, dopo la delusione della prova individuale, hanno una voglia matta di prendersi una bella rivincita sulle pedane della capitale georgiana.

-Foto ufficio stampa Federscherma-

(ITALPRESS).