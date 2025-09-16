X
Mondiali Volley, all’Italia non basta la rimonta: vince il Belgio al tie-break

16 Settembre 2025 18:31

Sport Italpress, Italpress
MANILA (FILIPPINE) (ITALPRESS) – Prima sconfitta per l’Italvolley ai Mondiali nelle Filippine. Gli azzurri del ct De Giorgi, dopo aver battuto l’Algeria all’esordio, si sono arresi per 3-2 (25-23, 25-20, 22-25, 21-25, 15-13) al Belgio sul parquet della Smart Arena Coliseum di Quezon City nella seconda giornata del Girone F. Giannelli e compagni sfideranno l‘Ucraina giovedì (ore 15.30 italiane) nell’ultimo impegno della prima fase; passano agli ottavi le prime due della pool.

