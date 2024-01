Monza-Sassuolo 1-0: decide Colpani. Sta bene il tifoso caduto

Roma, 28 gen. (askanews) – Il Monza piega il Sassuolo 1-0 grazie a una rete di Colpani al 31′ e risale in classifica, mentre i neroverdi, privi dell’infortunato Berardi, vedono avvicinarsi pericolosamente la zona retrocessione (un solo punto di vantaggio sulle terzultime), anche se hanno una partita da recuperare, quella interna col Napoli, rispetto alle rivali. Gol partita alla mezzora: Mota lavora bene la palla sulla sinistra, palla rasoterra in area, Colpani controlla e infila la palla tra le gambe di Ferrari nell’angolino alla sinistra di Consigli. Momenti di paura al 15′ del secondo tempo quando un tifoso neroverde è precipitato dalla ringhiera degli spalti. Partita sospesa e tifoso in ospedale (fortunatamente sta bene ed è cosciente).