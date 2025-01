Morto a 96 anni Jean-Marie Le Pen

ROMA (ITALPRESS) – E’ morto allìetà di 96 anni Jean-Marie Le Pen, che ha riportato l’estrema destra al centro della politica francese. Lo riportano i media francesi. Nato a La Trinitè-sur-Mer il 20 giugno 1928 è stato leader e fondatore del partito politico di estrema destra Front National, nato nel 1972 in opposizione al partito gollista. Deputato all’Assemblea nazionale e per più legislature all’Europarlamento, Le Pen è famoso per le sue posizioni estremamente conservatrici e reazionarie, che lo hanno spesso portato a dichiarazioni controverse. Si è candidato in diverse elezioni presidenziali francesi, arrivando al ballottaggio del secondo turno contro Jacques Chirac nelle elezioni presidenziali del 2002, quando ottenne il 17,79%. Nelle elezioni presidenziali del 2007 ha ottenuto al primo turno 3.834.530 voti (10,44%), venendo escluso dal successivo ballottaggio che vedrà vincitore Nicolas Sarkozy. Dopo aver lasciato nel 2011 alla figlia Marine la guida del Front National, è stato espulso dal partito nel 2015 per divergenze politiche ormai consolidate. Nell’agosto 2020 Jean-Marie Le Pen ha creato un istituto a suo nome per mettere a disposizione del grande pubblico gli archivi che ripercorrono la sua carriera politica.

