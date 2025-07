Mostra Venezia, “La Grazia” di Sorrentino apre l’82esima edizione

Roma, 4 lug. (askanews) – “La Grazia”, scritto e diretto da Paolo Sorrentino e interpretato da Toni Servillo e Anna Ferzetti sarà il film d’apertura, in prima mondiale in concorso, dell’82esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica diretta da Alberto Barbera (27 agosto – 6 settembre 2025).

Lo ha annunciato la Biennale di Venezia. Sarà presentato mercoledì 27 agosto 2025 nella Sala Grande del Palazzo del Cinema (Lido di Venezia).

“Sono molto felice che ad aprire l’82esima Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia sia il nuovo, attesissimo film di Paolo Sorrentino – ha dichiarato Alberto Barbera – mi piace ricordare che uno dei più importanti e apprezzati autori italiani a livello internazionale esordì proprio alla Biennale di Venezia nel 2001 con il suo primo film, L’uomo in più, nei miei primi anni da Direttore artistico. Un legame con la Mostra consolidato nel corso degli anni con la presentazione fuori concorso dei primi episodi della serie The Young Pope (prima e seconda stagione) e, soprattutto, con È stata la mano di Dio che, nel 2021, si meritò il Leone d’argento-Gran Premio della Giuria. Il ritorno in concorso di Paolo Sorrentino avviene con un film destinato a lasciare il segno per la sua grande originalità e forte sintonia con il presente, che il pubblico della Mostra avrà il piacere di scoprire nella serata d’apertura”.

“La Grazia”, scritto e diretto da Paolo Sorrentino, è un film Fremantle, prodotto da The Apartment, società del gruppo Fremantle, da Numero 10, e da PiperFilm che distribuirà il film in Italia.