MotoGp, Bagnaia deluso: “Mi spiace volevo far di più per i fan”

Roma, 21 giu. (askanews) – Traspira delusione nelle parole di Pecco Bagnaia dopo il terzo posto nella Sprint del Mugello. “Mi dispiace molto per il risultato, avrei voluto dare qualcosa in più ai fan- dice a Sky – Ero in difficoltà come al solito, è sempre quello il problema. Giravo 3/4 decimi più piano del 2024 e sono quelli che mi sono mancati per lottare per la vittoria. È stata una Sprint difficile, per cercare di rimanere sul podio ho dato di più di quello che la moto permetteva”. Per Bulega, presente nel post gara su Sky, Pecco sta guidando al 90% “In realtà secondo me un po’ meno, se fossi stato al 90% avrei potuto lottare per la vittoria. Questa pista mi è sempre venuta bene, ma per ora non è così ed è un peccato”