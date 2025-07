MotoGp, Bagnaia: “Gomma sbagliata? Ci complichiamo vita da soli”

Roma, 18 lug. (askanews) – Venerdì amaro per Pecco Bagnaia, che ha chiuso le Pre-qualifiche al 13° posto e sabato dovrà passare dal Q1. Al termine della sessione il torinese era visibilmente arrabbiato a causa di un errore di strategia. Bagnaia aveva chiesto di uscire con la media per il finale del turno ma gli è stata montata la soft e non è riuscito a migliorarsi. “Da stamattina andavo forte – ha detto a Sky – sull’asciutto molto forte e sul bagnato riuscivo ad andare bene. Oggi pomeriggio uguale. Abbiamo perso anche un po’ troppo tempo nel box che sicuramente non aiuta. Poi se già siamo abbastanza al pelo per star nei 10 e in più ci complichiamo la vita in questo modo, mi fa arrabbiare ancora di più. So che è un periodo complicato, diciamo che facciamo fatica a farla girare nel verso giusto. Se in più ce la complichiamo così è difficile ecco”. Domani ci saranno condizioni di asciutto: “Assolutamente sì. Quest’anno per qualche motivo già sull’asciutto faccio fatica, sul bagnato non vado proprio. Spero che domani sia asciutto. L’obiettivo sarà provare due cose domani mattina giusto per capire come sfruttare al meglio il grip in questa pista. Poi il time attack sarà fondamentale perché bisogna partire più avanti possibile. Il potenziale c’è per farlo ma entrare in Q2 è sempre una cosa complicata”.