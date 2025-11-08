X
MotoGp, Bezzecchi firma la pole position a Portimao

8 Novembre 2025

Roma, 8 nov. (askanews) – Un super Bezzecchi firma la pole position a Portimao. Il pilota Aprilia ha chiuso in 1:37.556 precedendo Acosta e Quartararo. Bagnaia apre la 2^ fila, davanti ad Alex Marquez che è caduto a fine turno. 9° Di Giannantonio, 13° Marini, 15° Morbidelli e 18° l’esordiente Bulega. Weekend finito per Raul Fernandez: forte infiammazione alla spalla dopo l’incidente nelle FP1 di venerdì. Nel pomeriggio, alle 16, il semaforo verde della Sprint Race

