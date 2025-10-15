MotoGp, Ducati in Australia con la novità Pirro

Roma, 15 ott. (askanews) – Il Ducati Lenovo Team sbarca in Australia per il 19° round della stagione MotoGP. A Phillip Island, uno dei tracciati più iconici del Mondiale, la squadra di Borgo Panigale si presenta con un duo inedito: accanto a Francesco Bagnaia ci sarà infatti Michele Pirro, che sostituirà Marc Márquez, fermato dall’infortunio riportato nel GP d’Indonesia. Il pilota spagnolo ha riportato la frattura della base dell’apofisi coracoide e una lesione ai legamenti della spalla destra. Dopo una settimana di immobilizzazione e ulteriori controlli, è stato necessario un piccolo intervento chirurgico. Pirro, collaudatore ufficiale Ducati, prenderà il suo posto per la tappa australiana, raggiungendo così la 70ª presenza nella classe regina.

Phillip Island è una pista storicamente favorevole alla Ducati, che vanta sei successi complessivi: quattro consecutivi firmati da Casey Stoner tra il 2007 e il 2010, seguiti dalle vittorie di Johann Zarco nel 2023 e di Marc Márquez nel 2024.

Francesco Bagnaia, reduce da un weekend complicato a Mandalika, punta a ritrovare ritmo e fiducia su un circuito dove è sempre stato competitivo negli ultimi anni: terzo nel 2024, secondo nel 2023 e ancora terzo nel 2022. “Phillip Island – dice il pilota torinese – è un circuito spettacolare, lascia senza fiato soprattutto in sella a una MotoGP. Negli ultimi anni sono sempre stato veloce e costante qui, anche se la vittoria mi è sfuggita. Arriviamo da un weekend complicato, ma stiamo lavorando per capire cosa è successo a Mandalika e tornare alle sensazioni di Motegi.”

Michele Pirro ha preso il posto di Marc Marquez in sella alla Ducati: “Arrivo a Phillip Island in una situazione particolare e auguro a Marc di rimettersi presto. Tornare a correre qui è speciale: è una pista meravigliosa e sarà la mia 70ª gara in MotoGP. Voglio sfruttare al meglio questo weekend e ringrazio Ducati per la fiducia.”

L’appuntamento con la prima sessione di prove libere è fissato per venerdì 17 ottobre alle ore 10.45 locali.