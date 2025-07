MotoGP, Marc Marquez il più veloce nelle prime libere a Brno

Roma, 18 lug. (askanews) – Libere particolari per la MotoGP nel ritorno a Brno per il Gp di Repubblica ceca, ultimo prima della pausa estiva. Prima parte con gomme rain e seconda con le slick. Miglior tempo di Marc Marquez che in extremis balza al comando in 1:54.606 dopo aver perso 15′ a inizio sessione per un problema tecnico. Poi la Yamaha di Jack Miller e Pecco Bagnaia. 17°, al rientro in pista, Jorge Martin. Alle 15, LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, le Pre-qualifiche: in palio i primi 10 pass per il Q2