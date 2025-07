Roma, 12 lug. (askanews) – Marc Marquez firma la pole position al Sachsenring in 1:27.811. Lo spagnolo si è imposto sotto la pioggia davanti a Zarco e Bezzecchi. 6° Alex Marquez, in difficoltà Pecco Bagnaia che partirà 11°. Brutta caduta per Vinales, che ha chiuso il Q2 senza tempi ed è andato in ospedale per un controllo alla spalla. Assenti Bastianini e Chantra. Alle 15 il semaforo verde della Sprint Race.