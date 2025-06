Roma, 28 giu. (askanews) – Marc Marquez vince la Sprint Race di Assen. Lo spagnolo, autore di una gran partenza dalla 4^ casella, ha chiuso davanti a suo fratello Alex e Bezzecchi. 4° Di Giannantonio, 5° Pecco Bagnaia. Out Quartararo, caduto mentre era in quarta posizione, Raul Fernandez e Mir. Marc porta a 43 punti il suo vantaggio in classifica su Alex, Bagnaia a -117